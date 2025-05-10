坦言集：印巴不應戰

印度與巴基斯坦若發生戰爭，最不願見到的是中國，最開心的是美國。中國追求的是世界和平，不是霸權。中國不需要與印度或其他國家競爭，來爭奪國際的主導權、本國的發展權。印度若如中國一樣在今後崛起，中國不需要、也不應該像美國打壓中國那樣打壓印度。所以，在印度與巴基斯坦的衝突裏，中國不會製造更大的矛盾，而是拉攏雙方和平解決兩者之間的糾紛。

因此即使巴國與中國關係特殊緊密，中國亦不會視印度為敵人，中印歷史上的矛盾亦循和談來解決，此所以中印在邊境領土問題上最近達成協議，中國亦與俄羅斯一起支持印巴同時加入上海合作組織。

在現實的國際政治中，中國與印度沒有絕對的矛盾，反而是有很大的合作餘地，特別是在「全球南方」的架構內，中印更應代表全球南方推動多極化的和平發展。因而在今天印巴的衝突中，中國應勸和，外交斡旋，不能偏幫任何一方，把印巴的矛盾引到身上，由此擴大和惡化地區的緊張情況。

今次衝突始自地方宗教組織的恐怖主義行動，不可能是巴國政府和軍隊的陰謀。巴基斯坦國內恐怖主義勢力林立，政府沒法鎮壓。伊斯蘭國勢力東移，其呼羅珊分支十分活躍，且與巴國塔利班、俾路支分離主義組織結合，集中攻擊中國在巴的投資和合作項目。巴國政局不穩，恐怖主義組織近乎失控，中國被迫考慮介入。

在這樣的形勢下，出現恐怖主義事件，印度好應與巴基斯坦合作調查，釐清責任，查清其中隱藏的政治因素。一是印度總理莫迪有私心，想利用反擊來鞏固執政黨和個人的聲譽，爭取民粹主義的支持。二是美國有否介入？印度初戰失利，莫迪必然繼續攻擊，以挽回聲譽，美國也樂見印巴衝突打擊中國在南亞的外交政策。第二戰是無人機，表面上是衝突繼續，但程度不如第一戰的動用大數目的戰機、導彈對戰。印度仍然不能揚言勝利，巴基斯坦也對等反擊，於是在印度未能取得勝利來收兵，戰事仍有進一步發展的可能。若兩國政府控制不了國內民眾情緒，形勢亦可能有變。

美國樂見動亂以打擊中國，且看中國及俄羅斯可怎樣介入來抑制雙方，尋求和解之途，並同時對付與美國有所關連的地方宗教武裝勢力。南亞的危機應是恐怖主義失控，不是印巴之爭。