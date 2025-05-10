套丁案7旬翁疑患肺癌 押後判刑

【本報訊】廉政公署早前落案起訴小型屋宇（丁屋）發展商負責人、村代表及丁屋申請人共11人，透過「套丁」而串謀詐騙地政總署向元朗一個丁屋物業發展項目批出多張建屋牌照。案中一名丁屋申請人早前承認控罪，原定於昨日在屯門裁判法院判刑，但辯方求情稱被告可能患上肺癌，需作進一步檢查。裁判官決定先讓辯方索取被告的醫療報告，並押後至6月13日判刑，期間被告續准保釋。

待索醫療報告

本案被告梁錦益（74歲），他早前承認一項串謀詐騙罪名。控罪指被告於2006年6月與其他人士一同串謀詐騙地政總署，即不誠實作出相似的虛假陳述。辯方求情指被告雖為原居民，惟並不富裕，退休前是一名保安員，他因為錯信一名任職律師事務所的親戚，以為其行為合法，才會干犯控罪。辯方指被告從事件中的得益很少，近日因身體不適，接受檢查及抽取組織化驗，結果顯示很大機會患有肺癌，但仍需作進一步檢查。