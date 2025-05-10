紅館墮屏案 協興隆再遭申清盤

【本報訊】男團MIRROR在2022年於紅館舉行的演唱會發生屏幕下墮傷及舞蹈員的嚴重意外。勞工處之後向藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司共提出15項檢控。其中協興隆承認6項傳票控罪，被判處罰款42萬元。

排期7‧16提訊 協興隆早前被一間內地公司入稟呈請清盤，因協興隆已支付債務，並於上月獲撤回呈請。不過該內地公司於前日再次入稟高院呈請協興隆清盤。根據司法機構網頁顯示，案件已排期於7月16日提訊。

呈請人是佛山市鉅能舞台设备有限公司，答辯公司是協興隆舞台工程有限公司。翻查資料，墮屏事件中，事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員被控串謀詐騙罪，包括吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。他們同被控一項串謀欺詐罪及一項屬交替的欺詐罪。案件早前已完成控辯雙方結案陳詞，並押後至5月30日裁決。案件編號：HCCW 277/2025