村屋闢「冰」工廠 墨籍製毒師落網

【本報訊】有販毒集團早前聘用專業製毒師來港，並且租用兩間偏遠村屋作製毒及販毒用途。執法部門收到情報後，前日搜查其中一間位於錦田的村屋，檢獲一批懷疑液態冰毒的半製成品及相關原材料，拘捕一名墨西哥籍男製毒師；之後再於落馬洲一村屋內，起出各種毒品包裝工具。行動中，警員檢獲總值330萬元的懷疑毒品，被捕人士將被暫控兩罪，案件會在今日提堂。另外，海關上月檢查一批由加拿大經海運到港的木製地板，揭發內藏值1,300萬元的懷疑大麻花，目前已循線拘捕3人。

執法部門早前接獲線報，得悉有跨境販毒集團招募外籍人士以旅客身份來港，並且利用村屋作製毒工場。經情報分析及深入調查，警員鎖定一名外籍男子，前日突擊搜查錦田一個村屋單位，當場以涉嫌「製造危險藥物」拘捕一名37歲墨西哥籍男子，同時檢獲約8公斤懷疑液態冰毒的半製成品、製毒原材料和大量製毒工具，包括電磁爐、煲及溫度計。

貨值330萬受僱來港 今提堂 調查過程中，警員在涉案男子身上搜出落馬洲一個村屋單位的鎖匙，隨即押解他到該處搜查，再在屋內檢獲約14克懷疑冰毒製成品及大批懷疑用作包裝毒品的工具，包括可再封透明膠袋、切割機、鑽床、電子磅及大量已拆裝的金屬鐵管，於是另以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子。案中檢獲的毒品總市值約330萬元。

被捕人士報稱無業，相信他是受僱的專業製毒師，今年4月上旬以訪客身份獨自入境香港，他現正接受扣查，稍後將會被暫控「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，案件將於今晨在觀塘裁判法院提堂。

調查人員表示，販毒集團懷疑將化學原材料隱藏於金屬鐵管，將之以陸路偷運到港，然後在上述村屋拆出組件，再為化學原料加工提煉出冰毒，其製成品估計會供應本地市場。另外，兩個涉事村屋單位地處偏僻，只是被租用數日，屋內主要存放半製成品及原材料，其中大部分材料未完全開封，相信毒品未曾流出市面。警員會繼續分析情報，追查毒品原材料的來源。

木地板藏大麻花 共拘3男 另一方面，海關透過風險評估，上月10日在葵涌海關大樓驗貨場檢查一批從加拿大到港、報稱載有木製地板的海運貨物。經檢查後，關員於34塊木製地板內，檢獲約60公斤懷疑大麻花，估計市值約1,300萬元。關員在翌日採取監控遞送行動，成功於深水埗拘捕兩名報稱為司機的39歲及49歲男子；至本周三（7日），關員再在荃灣拘捕一名30歲懷疑涉案男子。被捕人士已獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。