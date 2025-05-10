女藝人開醫美中心 涉呃同行580萬資金

另捲挪用公款310萬 誘對方不要求退還 藝人蔚雨芯涉嫌詐騙一名同為藝人的醫學美容中心股東，於該中心投資共580萬元，並誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，挪用公款逾310萬元。蔚雨芯於前日被廉政公署落案起訴盜竊罪、欺詐罪及一項企圖欺詐罪，並獲准保釋，案件下周一（12日）將於東區裁判法院首次提訊，控方稍後會申請將案件轉介至區域法院答辯。

被告劉蒨樺（31歲）是蒨斯樺醫學美容有限公司的董事兼股東，她分別被控一項盜竊罪、一項欺詐罪，以及一項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第9條及第16A（1）條以及《刑事罪行條例》第159G條。她現已獲廉署准以保釋。翻查資料顯示，藝人蔚雨芯（Rainky）原名劉蒨樺，她亦經營一所同名的醫美中心。

被控盜竊欺詐罪 5‧12提訊 據廉署指，被告是一名藝人，於2022年5月至9月案發期間，她和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬元，並成為蒨斯樺醫美其中一名股東，被告和該女子則擔任其董事及負責公司運作，包括開設一所醫學美容中心。

其中兩項控罪指，被告涉嫌偷竊該名藝人股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬元資金，並且涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬元的款項已妥善地用於蒨斯樺醫美以購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。餘下控罪則指被告涉嫌向該藝人股東訛稱蒨斯樺醫美因中心裝修招致168萬元開支而耗盡公司其資金，企圖詐騙對方向被告再支付80萬元作為廣告費用。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現聲稱用於購置醫學美容儀器以及裝修中心的款項，所涉多張收據的金額被誇大。蒨斯樺醫美被挪用的資金，涉嫌被用作被告及其家人的私人用途。