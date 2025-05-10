每月10萬賄物流工 電子煙網店密密送

檢機彈值2000萬元 拘16人搗不法集團 廉政公署在去年年中接獲物流公司舉報，指有職員懷疑收受賄賂，協助不法集團經營的網店派送電子煙包裹予客戶。經長時間監視及調查後，廉署在近日採取行動，一舉拘捕16人，檢獲總值約2,000萬元的電子煙產品，為電子煙禁令生效以來最大批。被捕人士包括主腦一家4人，另有過半數為物流公司職員。據悉，受賄職員會「自動波」派送集團寄出的包裹，甚至提供空置單位地址作為掩飾，而集團每月銷售收入達200萬元，受賄職員「按件計酬」，料每月淨袋6位數賄款。

本港自2022年4月30日起禁止電子煙銷售。因應法例生效，涉案物流公司已主動收緊送遞政策，不接受客戶寄送電子煙產品，並規定職員必須於收件時檢查包裹，確保內裏無電子煙或相關產品；若發現有任何違禁品，需向公司匯報。涉案集團一直經營電子煙網店，並利用物流公司協助出貨，但在新法例及相應政策下難以運作，懷疑因此向物流公司職員行賄，藉此繞過該公司的檢查制度，得以如常派送電子煙給其客戶。

物流公司向廉署舉報 涉案物流公司發現職員涉嫌貪污後，去年年中向廉署作出舉報，並且全面配合調查。廉署調查近半年後，上月中旬採取代號「蒼鷺」的執法行動，以涉嫌「行賄」及「收賄」等罪名拘捕12男4女（24至70歲），同時搜查被捕人士住所、物流公司營業點及電子煙集團的貨倉，其中在貨倉內檢獲約600箱貨物，包括約3萬件電子煙機和約20萬個電子煙彈，市值約2,000萬元。今次亦是上述禁令生效以來，檢獲最大批的電子煙產品。

調查人員表示，被捕人士有7人是電子煙集團成員，包括40歲集團主腦、其父母、妻子及3名協助銷售的職員；其餘9人為物流公司職員，分別來自兩間位於港島南區的營業點，包括主管和前線員工。

調查顯示，涉案集團會將載有電子煙的包裹送往營業點，或由受賄的物流公司收派員到集團貨倉附近收貨。該些收派員取得包裹後，不會遵從公司規定進行檢查，而是自動安排將包裹直接送給收件人。

另外，為了協助集團隱藏出貨地點，避免物流公司察覺異狀，有收派員甚至會提供日常派貨時發現的空置單位，以此作為電子煙包裹的寄件地址。

據悉，涉案電子煙包裹主要寄予本地顧客，集團每月銷售收入可達200萬元；受賄職員每日協助集團派送約200件包裹，每件包裹收取20元賄款，每個月料可獲得超過10萬元。