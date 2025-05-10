單位藏電槍仿製槍 假難民被捕

【本報訊】執法部門根據線報及調查，昨日在紅磡區執行反罪惡行動期間，突擊搜查區內一個住宅單位，並於屋內拘捕一名持「行街紙」的34歲印度籍男子，檢獲一支電槍，一支懷疑仿製槍械及6張屬於他人的身份證。被捕人士報稱無業，他涉嫌「無牌管有槍械」、「管有仿製槍械」及「管有他人身份證」，現正被扣留調查。