5月10日(六)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月10日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
單位藏電槍仿製槍 假難民被捕
執法部門檢獲一支懷疑仿製槍械。
【本報訊】執法部門根據線報及調查，昨日在紅磡區執行反罪惡行動期間，突擊搜查區內一個住宅單位，並於屋內拘捕一名持「行街紙」的34歲印度籍男子，檢獲一支電槍，一支懷疑仿製槍械及6張屬於他人的身份證。被捕人士報稱無業，他涉嫌「無牌管有槍械」、「管有仿製槍械」及「管有他人身份證」，現正被扣留調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250510-0510_00176_225/單位藏電槍仿製槍--假難民被捕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc