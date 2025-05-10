要聞港聞

單位藏電槍仿製槍 假難民被捕

執法部門檢獲一支懷疑仿製槍械。 執法部門檢獲一支懷疑仿製槍械。
執法部門檢獲一支懷疑仿製槍械。
【本報訊】執法部門根據線報及調查，昨日在紅磡區執行反罪惡行動期間，突擊搜查區內一個住宅單位，並於屋內拘捕一名持「行街紙」的34歲印度籍男子，檢獲一支電槍，一支懷疑仿製槍械及6張屬於他人的身份證。被捕人士報稱無業，他涉嫌「無牌管有槍械」、「管有仿製槍械」及「管有他人身份證」，現正被扣留調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者