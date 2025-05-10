聘不合資格救生員 私人泳池罰則加辣

【本報訊】本月19日起，食物環境衞生署會推行進一步防範私人泳池聘用不合資格救生員的一系列措施，措施訂明懲處機制，若私人泳池在泳池開放期間，一年內兩次被發現未有足夠合資格救生員當值，署方會考慮暫時吊銷持牌人的牌照6個月，並要求持牌人向相關人士（如業主立案法團）通報情況。若持牌人一年內違規達3次，其牌照可能會被取消，而該持牌人或其相關人士在12個月內亦不得在同一地點重新申請泳池牌照。