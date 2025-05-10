聘不合資格救生員 私人泳池罰則加辣
【本報訊】本月19日起，食物環境衞生署會推行進一步防範私人泳池聘用不合資格救生員的一系列措施，措施訂明懲處機制，若私人泳池在泳池開放期間，一年內兩次被發現未有足夠合資格救生員當值，署方會考慮暫時吊銷持牌人的牌照6個月，並要求持牌人向相關人士（如業主立案法團）通報情況。若持牌人一年內違規達3次，其牌照可能會被取消，而該持牌人或其相關人士在12個月內亦不得在同一地點重新申請泳池牌照。
1年違規3次可釘牌
食環署指，泳池持牌人必須遵守《泳池規例》（第132CA章）和牌照條件，包括確保泳池開放期間有足夠的合資格救生員當值，食環署會同時加強巡查和懲處，以及加強與其他部門和機構協作。
食環署表明會對私人泳池加強突擊巡查，除了每月檢查和核實當值救生員資格外，亦會在7、8月泳季高峰期增加抽查頻次。如發現泳池沒有足夠合資格救生員當值，會即時採取跟進行動，包括要求持牌人立即關閉泳池，直至有足夠合資格救生員當值方可重開，以及向持牌人發出警告或提出檢控。執行新措施時，會全盤考慮每宗個案，包括持牌人有否盡職執行相關持牌條件，並會按機制容許持牌人作出申述。
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