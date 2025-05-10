研究：新型工業增加價值飆4倍

【本報訊】香港工業總會委託香港大學經管學院香港經濟及商業策略研究所，進行《香港製造：新型工業化策略》研究，並於昨日發表中期報告。研究指出，估算香港工業於2023年的增加價值約為1,271億元，佔當年本地生產總值（GDP）的比例為4.4%，其中新型工業的增加價值約為402億元，貢獻GDP1.4%。同年，與工業相關的生產性服務業的增加價值約為4,735億元，貢獻GDP16.2%。

達402億 貢獻GDP 1.4% 中期報告指出，香港工業佔2023年GDP4.4%，其中製造業1%、出版及包裝0.2%、分判製造工序1.8%、新型工業1.4%。而在2023年，香港工業的增加價值約為1,271億元。

其中，新型工業即電腦編程、數據及工業互聯網服務；研發、設計、測試及環境工程服務；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動等，已成為香港工業的重要組成部分，其增加價值由2000年的83億元，增至2023年的402億元，增長近4倍，貢獻本港GDP1.4%。

工總主席莊子雄表示，香港工業絕不僅限於傳統製造業，報告凸顯各界應更關注香港工業的發展，又指香港工業早已脫胎換骨，不少廠商已成功轉型至工業價值鏈中的高增值環節，而面對持續的貿易摩擦和其他國際挑戰，香港工業必須不斷提升和轉型，才能確保持續發展和繁榮。