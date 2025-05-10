南丫海難 船廠經理：無時間核對船艙穩定性

【本報訊】2012年10月1日南丫海難造成39人罹難，死因研訊昨踏入第4日。負責建造肇事兩艘船隻「海泰號」及「南丫Ⅳ」的財利船廠時任工程部經理出庭作供。他指有關船隻的圖則由繪圖員畫好後會交予海事處把關，而有關「南丫Ⅳ」，繪圖員曾以舵機房及油箱房之間有設「水密門」來推算船隻穩定性，惟實際上卻不設水密門，而他當時亦無工夫和時間去核對繪圖員的推算結果。

時任財利船廠工程部經理張泉佑庭上供稱，他於1956年在財利當學徒，在1974年獲升為經理，惟關於決策等問題則要請示「老闆」。張指過往船廠收到訂單後會「根據合同說明書要求」造船，設計部的繪圖員會繪畫相關圖則交給他批核，他會要求作修改，若未能作決定就要請示公司董事及船主。其後，將圖則交給海事處的本地船舶組審核。張稱在1994年移民至加拿大，沒有參與兩年後「南丫Ⅳ」的建造工作，但他於1997年回流香港，重返財利工作。

無水密門 繪圖員卻以「設有」計算 有關「消失的水密門」之爭議，庭上展示1995年的圖則，顯示「南丫Ⅳ」的船尾舵機房與油箱房之間的通道為實線，但張稱實線未必代表水密門，他無法清楚肯定。張稱他在1998年收到一封來自港燈的信，稱希望改善「南丫Ⅳ」的穩定性，他讓船廠船舶繪圖員張福初計算並繪圖，他看過張福初的計算，並得到港燈及海事處同意，最終在船底增加了8.25噸的鉛壓載物。該些繪圖顯示張福初是以船艙設有水密門為前提，計算船艙穩定性，張泉佑庭上承認無工夫和時間去留意下屬的計算方法，但強調自己信任下屬。案件編號：CCDI 1075-1113/2012