揸Tesla逆線危駕撼的士 區議員判社服令

【本報訊】屯門區委任區議員葉吉江涉於去年8月在上水逆線駕駛，並撞向一輛的士，警員到場後發現他滿身酒氣。葉於早前在粉嶺裁判法院承認一項危險駕駛罪，昨被署理主任裁判官香淑嫻判處200小時社會服務令、停牌6個月，並需自費參加駕駛改進課程。香官指本案控罪性質嚴重，被告過往有醉駕紀錄，並非初犯，但考慮到被告過往熱心公益，且有良好品格，認為值得給予一次機會。

61歲被告葉吉江，報稱退休人士，他原被控危險駕駛及在酒精的影響下駕駛汽車共兩罪，他承認危駕罪，餘下控罪則獲撤銷。被告承認的控罪指他於2024年8月1日，在新界上水古洞路近金坑路在道路上危險駕駛私家車。被告在2017年有一項醉酒駕駛定罪紀錄，及一項不小心駕駛的交通紀錄，他於2024年獲委任為屯門區區議員。

官指熱心公益 予最後機會 辯方求情指被告有悔意且深切反省，他亦熱心公益、樂善好施，望法庭接納感化官建議，判處社服令。裁判官指被告駕駛的車輛案發時車速緩慢，案中造成的損毀輕微，而他雖有醉駕紀錄，但已是8年前。裁判官考慮到被告的報告內容正面，過往熱心公益等，認為值得給予一次機會，但強調是最後機會，若再犯則會判監。

案情指，案發當晚10時許，被告駕駛Tesla私家車沿古洞路行駛，到達涉案地點交界T字路口時逆線右轉，與一輛的士迎頭相撞，的士司機頸部扭傷，被告則報稱頸部及胸口受傷，兩人同被送院。被告的酒精呼氣測試結果顯示，每100毫升呼氣內含47微克酒精，超過法定限制的22微克。案件編號：FLCC 2548/2024