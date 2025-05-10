當局：成員犯國安一身蟻 工會本身或有問題

逐個檢視名冊資料 「交多少少合理有必要」 政府早前建議修訂《職工會條例》，違反國安法者終身不得擔任職工會職員或發起人。立法會相關委員會昨日開會討論修例建議，條例草案要求職工會備存指明資料兩年，勞工界議員周小松引述有過萬會員的大型工會向他反映，條例通過後，大型工會或要逐個會員檢視，才能準確更新資料，期望延長過渡期或增加豁免安排。勞工處職工會登記局局長畢咏彤解釋，條例草案生效後，職工會有一年時間整理名冊，已退會者不用記錄。有議員查詢備存兩年的理據，政府指要在保存記錄及工會行政能力取得平衡，若要保存文件7年或令小型工會「吃不消」，從執法、搜證角度出發，兩年已足夠。

立法會《2025年職工會（修訂）條例草案》委員會昨日開會，勞工及福利局局長孫玉菡表示，2019年後有別有用心人士，以組織工會作為幌子，進行危害國家安全的行為。修例是要加強職工會登記局局長監督及管理職工會的權力，以維護《港區國安法》及《維護國家安全條例》的責任。他續指，本次修訂總共有12項建議，強調有顧及居民參與和組織職工會權力。

指修例已顧及參與組織權力 議員郭偉强強調，「反修例風波」前每年只有約15宗職工會新申請，2019年11月至2020年5月便有4,000多宗新申請，皆因職工會有投票權選出選舉委員會，而選舉委員會可提名行政長官及在立法會投票選出議員。對於條例草案建議，犯國安罪成者不得擔任工會職員或發起人，郭偉强關注未來會否「做多少少工夫」調查整個工會。孫玉菡認為如工會職員犯國安，政府必然會小心審視整個工會，「有相當可能個工會本身都有一定問題㗎啦」。

孫玉菡認為現行的要求簡單，要規管並維護國家安全的話，「無可避免」是要「交多少少合理而有必要的資料」。另外，議員黃國又關注，現時公務員並沒有國籍的要求亦毋須申報，他認為未來職工會登記局局長維護國家安全的職責十分重要，是否有機制確保其是由中國籍香港永久性居民擔任。

孫玉菡表示，條例草案並不會規管職工會登記局局長國籍，但是未來該職位會由政府委任，政府會小心行事。