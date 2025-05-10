非法貿易猖獗 野生沉香恐滅絕

【本報訊】沉香帶有的獨特香氣，被譽為4大名香之首，但過去因過度開發而成瀕危樹種。有農場最新研究發現，因為全球各國對沉香貿易管理模式存在重大差異，而奢侈品、藥用及宗教市場對沉香仍有殷切的需求，中東及東亞為主要目的地。研究團體擔心非法及無規管的貿易猖獗下，野生沉香種群持續遭到盜伐，呼籲採取針對性保育行動。

沉香是從沉香屬（Aquilaria）、擬沉香屬（Gyrinops）等樹木提取的芳香樹脂，屬全球最貴重的商品之一，其非法貿易獲利據估計可與象牙、犀牛角相若。雖然《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）已將62個受沉香貿易威脅的樹種列入管制名錄，但研究揭露貿易監管機制現時仍面臨不同的挑戰。

研究團隊透過全球貿易數據網絡分析，繪製供應鏈圖並識別主導貿易的關鍵參與者，其中印尼為最大出口國，佔全球貿易量60%；越南、泰國及馬來西亞則是重要轉運樞紐及出口地；中東（包括阿聯酋聯合大公國和沙特阿拉伯）及東亞（包括中國和日本）市場則被確認為是沉香出口的主要目的地。

年交易量2000噸 多為瀕危物種 嘉道理農場暨植物園保育科學家賴國偉表示，每年沉香交易量約2,000噸，主要來自野生瀕危物種，單單將受威脅的樹種列入CITES名錄並未能全面應對沉香貿易帶來的威脅，又指若不採取緊急行動，該些種群或被滅絕。高級保育科學家張華榮則認為，沉香貿易中影響力大的國家應實施更嚴格的貿易管制及文件核查，打擊非法貿易網絡並保護餘下野生種群。

研究同時建議，將過往被忽視的瀕危物種鱷魚沉香（Aetoxylon sympetalum）納入CITES保護範圍。該園認為必須轉向人工培植的沉香，並鼓勵遵守道德標準和做法，以守護這些物種及其支撐的生態系統。研究已發表於《全球生態與保育》中。