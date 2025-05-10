手作媽媽自創產品 市集擺賣成就滿分

育SEN子女照顧傷神 家庭以外另闢身份 明天便是母親節，除了多謝媽媽照顧家庭外，為人子女的有否想過她成為媽媽前喜歡做甚麼事？一名育有患自閉症譜系障礙兒子的媽媽原本很喜歡做特色髮夾等手作，早年因要集中精力照顧兒子而被迫放棄。為了協助兒子交友，她重拾手藝送給同學，而隨着兒子長大，她更加入「手作媽媽」計劃，與其他家庭主婦共同做手作及擺檔銷售。她說做手作令她在辛勞的家務中抽身「抖抖氣」，亦為她與兒子留下珍貴的回憶。

為自閉症譜系兒子重拾技藝 Carman是兩子之母，過去都會在市集擺檔，售賣自己設計的車縫手作產品，幫補家計，直至有特殊學習需要（SEN）的幼子出世，因為要照顧家庭，無暇再做手作。她提到，幼子患自閉症譜系障礙，對生活模式較執着，例如每日要走同樣的上學路線、要自己按升降機按鈕，「如果唔跟佢意思就會尖叫大嗌，或最少喊兩個鐘」。Carman說平日都很怕帶幼子外出，變相要在家「困獸鬥」。

幼子在幼稚園就讀時一直與同學甚少交流，為了協助他交朋友，Carman「復出」在聖誕節做了30多隻貓頭鷹匙扣，給他帶回學校送予老師及同學，令他與同學多了說話及玩樂。自此Carman每年無間斷地做手作，作為聖誕禮物予同學。

在2021年，Carman透過聖雅各福群會的興趣班接觸到「手作媽媽」，與一班志同道合的媽媽合作設計、製作到及包裝特色的手作產品。各媽媽在團隊中發揮所長，她則主力負責銷售。

並肩設計製作 各人盡展所長 不過，Carman坦言過去手作事業不獲其母親支持，但她其後送了自製的散銀包給母親，令母親明白手作對Carman的意義。Carman丈夫也在她擺市集的日子照顧兒子，令她安心發展自己的事業。

做手作、擺攤檔為Carman與兒子繪畫出相處的珍貴片段。她表示有一次帶着SEN的幼子參加市集，當時他主動製作海報，並寫上「祝你媽媽母親節快樂！」亦站在入口處幫忙指示途人到攤檔。她笑言，雖然宣傳效果不顯著，但兒子的舉措令她覺得很窩心。Carman指幼子平日會督促她快點做手作，間中亦會付費買手作支持。

隨着兒子日漸長大，Carman也可以將更多重心放於自身，希望更進一步與不同媽媽交流，以及透過網上資源學習手藝，製作更多利用廢棄物升級再造的設計，例如將即食麵的包裝加工為手袋，實踐不同的設計想法。

聖雅各福群會表示，「手作媽媽」自2021年成立，為天水圍區的SEN兒童的女性照顧者透過手作，如製作水彩畫咕𠱸等，紓緩照顧壓力的同時，也發掘潛能。該會說女性除了是女兒、妻子、母親及照顧者外，都可以擁有其他身份，就如手作媽媽一樣，是參與畫展的畫家、市場推廣者，也是小生意的老闆。