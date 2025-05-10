欠1500萬無糧氣憤 海皇員工含淚追薪

兩股東稱投入3000萬資金 難填虧損終「斷魂」 本地連鎖餐廳「海皇粥店」日前突然宣布結業，所有員工被終止僱傭合約，連日來約百名員工包括外勞申索欠薪、遣散費及強積金供款等。勞工處至今收到近100名海皇粥店僱員的求助，涉款1,500萬元。工會指，餐廳的7所分店約百名員工受影響，包括樓面、廚師、維修員、收銀員等。昨日有工會舉行諮詢大會，有海皇員工在會上哽咽落淚。海皇粥店兩名股東蕭楚基、蔡汪浩則於昨晚發聲明，稱公司已開始清盤程序，他們自稱「兩個七旬老翁」，疫後曾投入3,000萬私人資金、包括出售唯一自住物業亦難填補公司虧損，但在高租金、港人消費模式改變下無力挽回困局、填補虧損，只能無奈結業。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰昨表示，無論該公司是否清盤，員工薪金和應有補償是公司責任。認為相關公司負責人不應該「放下封信人就消失」。招又指估計仍有海皇員工未登記，呼籲受影響僱員盡快登記。

指不敵貴租 其他股東退場 海皇集團兩名股東蕭楚基、蔡汪浩昨晚發出聲明，指疫情後不少分店租金不減反增，如灣仔分店月租由21萬元增至27萬元，增幅達28.6%，公司曾嘗試舉辦優惠活動去扭虧為盈，無奈香港消費模式及飲食模式持續改變，粥品需求逐漸減少。兩人本想繼續透過借貸等融資方式繼續經營，但其他股東紛紛退股，無奈要清盤結業。

兩名股東又說：「我們兩個七旬老翁從未放棄找辦法去集資，無論是賣出私人房產、到處問朋友借款、在私人帳戶內提取3,000多萬」，甚至為填補公司帳目忍受高利息貸款，無奈香港經濟蕭條及融資環境惡化，公司維持入不敷出，我倆連唯一的居住物業都已被賤賣，無力再繼續透過貸款等方法去填補虧損。」兩人表明會盡力配合政府部門處理剩餘的勞資問題，並對所有員工及食客表示感謝。又指開立公司以來一直準時發放工資及福利，並非「無良企業」。