未遏白牌車的士業請願 運署稱安排會面

【本報訊】網約車衝擊的士業，的士業界早前曾經傳出討論罷駛的激烈抗爭計劃，其後平息。的士業界21個團體昨到運輸署請願，要求當局立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車。運輸署表示，樂意聆聽的士業界的相關意見，並正安排會面，保持緊密溝通，提升個人化點對點交通服務質素。

約20名的士業界代表於昨早10時到油麻地西九龍政府合署請願。他們舉起白底黑字的標語，包括「的士司機憤怒了」、「白牌車橫行霸道，的士司機坐以待斃」等，並拉起「果斷立法，除暴安良，撥亂反正」橫額。他們高呼口號，要求運輸署立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車，保障的士業界權益。智慧出行聯合商會主席周國強亦提交請願信，獲署方派人接信。

期望跨部門協調處理 周國強表示，非法網約車及白牌車問題持續惡化，嚴重衝擊正規運輸行業的經營環境，估計的士行業已損失大約20%生意。周又稱，根據業界統計，去年執法部門對非法白牌車的執法數字約有60多宗，促政府盡快處理問題。他又相信，的士投訴在未來增加過海的士站等措施後，會大幅減少70%至80%。周提到商會將收集車主授權書，去信特首辦申訴，期望港跨部門協調處理。

運輸署則指，政府立場一貫清晰，的士服務要改善，網約車平台要規管，非法「白牌車」的經營要依法打擊。政府將持續依法打擊非法出租或取酬載客活動，保障市民的安全及利益。署方會繼續與的士業界聯繫，詳細闡述政府的立場和工作方向，一同就如何提升個人化點對點服務出謀獻策。