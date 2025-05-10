培育生命健康科技初創 2億資金「無咩競爭力」

【本報訊】立法會財務委員會昨通過在「創新及科技基金」下「創新及科技」項目開立兩億元的新承擔額，用以推行河套港深創新及科技園「生命健康科技初創企業培育計劃」。多名議員認為總數兩億元的資金不夠，形容是「無咩競爭力」、「吝嗇」。當局則指，金額是財政預算案提出，「就（只有）這麼多錢啦」、「有好過冇」。另外，財會昨日亦通過在「創新及科技基金」下總目111「創新及科技」項下開立30億元的新承擔額，以推行「前沿科技研究支援計劃」。

議員憂兩年70企業唔夠分 就首項撥款，當局文件預料兩年來會有70個初創企業申請基金，議員鄧飛指平均每間企業約有25萬元，按照相關員工數目的要求，即不計租金平均每人年薪47萬元，認為「無咩競爭力」。他關注是否能「加碼」。議員陳紹雄亦關注生命健康科技發展周期有多長，「兩年兩億係咪真係足夠呢？」

議員楊永杰則指，資助額「少得可憐」，有潛質企業不會被此吸引，認為資助「連民政署嘅青年計劃都比唔上」，認為要突破局與局之間的框架提升資助額。議員葛珮帆建議，在前期向公司多投放資源，認為後期除了政府資金，市場亦會對相關項目有興趣。

創新科技及工業局局長孫東表示，兩億元是因應財金官員2023年提出預留100億元用於生命健康發展，「就（只有）這麼多錢啦」、「有好過冇」，他理解議員對資助額的支持是為局方「多拿錢」，澄清公司由種子階段到後期加速階段可得數百萬元。至於整合資源方面，他認為初創企業要百花齊放，認為港深創新及科技園定位與其他園區有不同。