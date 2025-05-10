3項立法建議 提供服務前須有收費預算表

【本報訊】政府日前就本地私營醫療收費透明度向立法會提交3項立法建議，其中包括規定所有持牌私營醫療機構須提供收費表，而私院更須於病人接受醫療服務前提供預算表，超出預算20%者需向病人解釋。同時，私院需每年按指明方式向衞生署呈報，並在醫院網站公布「指明治療及程序」的過往費用及收費統計數據，包括以往最低及最高的收費、平均住院日數、醫生費、總收費等。政府初步建議按簡易程序定罪進行罰款，違者不會監禁，目標2026年向立法會提交條例草案。

超預算20%或以上 書面解釋 第一項立法建議要求所有持牌私營醫療機構，包括醫院、日間醫療中心及診所，須於接待處或登記處等提供收費表，當中須列明住院費、藥費、護理費等基本服務收費，以及「指明治療及程序」（包括約500項常見及非緊急治療或手術）中，該機構最常提供的服務的收費。

第二，私院須於病人接受「指明治療及程序」前，向病人或獲授權人士提供書面預算表，當中需包括病房費、手術室費、醫生巡房費等。若最終收費超出預算20%或以上，院方須向病人提供書面解釋。若涉個人化的醫療服務，機構需表明可應要求提供價格資料。至於急症服務，政府建議若病人在預約12小時內入院，院方免須提供預算。

第三，私院應提供上一年度「指明治療及程序」的服務數據，包括全年出院人數、平均住院日數、醫生費、巡房費及總收費等，並按列出最低至最高個案的收費範圍，以及相關服務的收費中位數及高價個案。另外，院方亦需公布去年超出預算20%以上的個案宗數，同時每年向衞生署提供相關數據。

另外，政府亦建議設置專題網頁，透過圖表及淺白文字，列出以往私家醫院費用數據，方便消費者搜尋及比較。