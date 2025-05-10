私醫收費似「廚師發辦」 立法增透明憂過慢

審議下年始展開 轉投意欲恐窒礙 政府擬提高私營醫療收費透明度，包括要求私家醫院提供非急症服務時，需提供收費預算，若最終收費超出預算20%或以上，須向病人或其家屬等提供書面解釋。有關建議昨日於立法會衞生事務委員會進行討論，衞生官員形容現時私營醫療服務收費由提供服務方訂定，有如「廚師發辦」，影響市民到私人醫療機構求醫，甚至有醫療保險亦不敢用。多名議員支持當局立法，但亦有人擔心進度過慢，影響明年公院加價後病人轉投私人醫院的情況，亦有人關注罰款額是否具備阻嚇力、超出預算的劃界問題等。

議員陳凱欣表示，公立醫院收費明年元旦起調整，惟今次私營醫療收費條例草案，卻要到明年才會提交立法會，進度過慢或會影響市民向私院求醫意欲。她亦擔心條例存在漏洞，例如私家醫院將病人的個案在預算上寫得更嚴重，將複雜程度不算高的個案寫到要住深切治療部等，便會導致預算「高開低收」，令所有收費最終亦低於預算。

病況預算「高開低收」惹疑 衞生官員指，相信醫生會按病人情況定出預算，且病人需要知情及同意收費才會使用服務。若價格過高，病人可考慮是否選擇該名醫生。

促設第三方機構仲裁投訴 議員梁熙就問及違例的罰款額，擔心若罰款不高會欠缺阻嚇力，導致違例情況反覆出現。他又建議當局設立投訴機制。而該機制應由多名醫療專業人士組成獨立第三方機構，負責仲裁或調解。

當局指，罰款須有阻嚇力，但亦要諮詢業界及考慮整體立法情況，最後會訂立「合理」的水平。至於投訴機制，他就認為，醫療服務有其複雜性，往往有很多不可預期的情況，若收費超出合理水平，則院方需要解釋，若情況涉及醫生，則可能透過醫務委員會處理。

另外，對於政府建議私院服務超出預算兩成需要提供書面解釋，議員田北辰就認為相關比例太高，一項8萬元的手術為例，以兩成來計算，即要超出1.6萬才需要解釋，希望將界線降至一成。衞生官員就指出，醫療服務中有很多因素影響收費，直言「定得太低意義不大」。