5%失業率高平均 建造業求職逾1.8萬人

【本報訊】本港經濟疲弱，今年1至3月的最新失業率是3.2%，有12萬人失業，較上一次公布、即2024年12月至今年2月有11萬人失業增加了11,000人。當中，個別行業的失業率高出平均失業率，如建造業1至3月的失業率為5%，有18,300建造業工人失業，上一次公布的數據是4.6%，上一次行內共有17,000人失業，即僅約一個月，建造業便多了1,300人失業。