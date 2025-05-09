市道低迷未見底 連鎖粥店也執笠

開業33年、高峰期坐擁逾30間分店的海皇粥店，本月7日漏夜宣布全線結業，震驚全港。據悉公司員工被拖欠薪金、強積金和遣散費，另有多個供應商被拖欠款項。顯而易見，該公司是「處心積慮」清盤，無意支付任何費用，結業手法差劣，不負責任，破欠基金勢必再次淪為「提款機」。惟近年消費市道轉差，生意難做，也是不爭的實情。高官所謂的「執10間開16間」未免過於樂觀，結業潮恐怕未見盡頭。

母公司海皇國際有限公司董事局，日前晚上突然公布終止全部業務，以債權人自願清盤方式清盤，員工若要索償未發放的薪酬、代通知金和遣散費等，可向勞工處諮詢云云。勞工處最少接獲逾80名僱員求助，涉款逾800萬元。另有工會接獲約百名工友求助，欠薪最少300萬元。可以斷言，最後又是由破欠基金埋單。積金局亦表示，海皇國際未有為約130名員工繳交去年12月的附加費，以及今年1月至3月的強積金供款及附加費，涉及金額約57萬元。

海皇粥店此前已屢傳財困和欠租，多次被業主入稟索償，分店數目亦不斷減少，反映結業有迹可尋。事實上，飲食業近年陷入艱苦經營的困局，不僅受疫情打擊最大，疫後復要面對消費模式改變，以及港人北上消費熱潮等衝擊，經營不善的店舖固然倒下，老字號一樣無法競爭。例如開業逾44年的連鎖茶餐廳「金裝燉奶佬」，最後一間位於美孚的分店將於本月底結業，意味品牌全線分店關門。另一連鎖茶餐廳金記冰室多間分店亦相繼結業，上月更遭債權人提出清盤呈請。有人計過，單是最近半年，已有至少13個連鎖餐飲品牌全線結業。

誠然，一雞死一雞鳴，近期亦有不少新的餐飲品牌在港開業，包括來自內地、日本、台灣的集團，惟不論是投資金額、分店數量和知名度，均難與海皇粥店等老字號相比。一般市民的切身感受是飲食業大吹寒風，「執10間開16間」屬欺人之談。最多人光顧的，仍然是疫情期間異軍突起、以平價作招徠的兩餸飯。消費市道好不好，可見一斑。

更須指出，突然執笠的連鎖集團不限於食肆，從去年舒適堡結業，到日前醫療集團關門，均反映經濟不景，有關人士只能以違法手段捲款失蹤。今次海皇粥店執笠，將爛攤子拋給勞工處，破欠基金淪為予取予求的提款機，做法固然十分難看，但以其經營了數十年、高層人士過去不時參與公職觀之，可能也有迫不得已的原因，若非市道實在太糟糕，無利可圖，未必淪落至此。

很明顯，本港經濟正在轉型，不獨是飲食業，多個行業也在經歷汰弱留強的大洗牌，只有適者方能生存。今次事件，港府除了必須協助一夜失業的僱員，更應思考如何提振整體市道，而不是一味自吹自擂。經濟大環境不好，人人不願消費，各行各業只會不斷萎縮。而商界亦要有精益求精、迎難而上的精神，飲食業尤其需要改進待客之道，提升競爭力。