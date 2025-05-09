龍七公：善用人工智能 慎防不良影響

人工智能（AI）技術近年的發展速度，超越了許多人的想像；人工智能對人類生活造成的影響，更可說是無法想像。筆者代表的建測規園業界，不少企業與專業人士均已開始應用AI，去協助處理部分文件工序，例如撰寫報告、進行翻譯，以至一些簡單的設計和繪圖，從而提高工作效率，騰出時間處理專業工作。

在教育領域，因為涉及大量文字和文件工作，人工智能的效用就更大、更明顯。例如過去教師要花大量時間審閱學生功課、製作教學簡報和影片，以至撰寫向教育局提交的各類報告等，現在這些工作均可利用AI協助，讓教師更能專注於課堂教學，以及照顧學生在成長路途上遇到的其他問題。

部分人更預計，很快便會出現可以完全取代真人教學的AI老師，令不少教育界人士面臨失業。筆者則認為，真人教師與學生面對面的溝通互動，始終無可替代，但現行的中小學課程架構、教學模式及師資培訓等等，都有必要進行檢討及改革，以適當利用、並適時應對人工智能的未來發展。

除了教導學生如何有效地運用AI協助學習，與人工智能相關的倫理教育，包括私隱安全、版權保護、防範假資訊等，也是至為重要。此外，過分依賴AI進行教學，亦會對學生的學習和成長造成一些負面影響。例如不少人都察覺到，近年新一代的畢業生，即使考試成績不俗，中英文都說得流利，但很多都未必完全有能力親筆書寫，寫中文就錯別字連篇，文法與格式不通，寫英文亦經常串錯字，出現許多所謂的「港式英語」。但這並不代表他們欠缺工作能力，因為有各式各樣的軟件程式可幫忙改正，以至運用AI去協助他們起草各類文書，有需要時更可代為引經據典，吟詩作對。

知識技能迅速倒退 隨着AI的效能愈來愈強，應用範圍愈來愈廣，部分本應由人類自身掌握的知識和技能，很可能會迅速倒退。誠然，年輕一輩亦學會了不少上一代不懂得的新技能，但有一些最基本的知識，包括對自己民族的文字、文化和歷史的了解，不應該完全摒棄，不應變成做甚麼都只能依靠上網搜尋，以至依賴AI代勞。

另一個影響是人與人之間的溝通互動。早於AI面世之前，單單一部智能手機，已令不少青少年沉迷上網及玩手機，終日足不出戶，甚少運動和交友，嚴重影響其身心發展與溝通能力。將來AI大行其道，青少年可能會多交了一些新朋友，不過是虛擬的AI朋友，有心事也不會向父母、老師或朋友、同學傾訴，只會對着手機或電腦談話。

對於上述問題，筆者希望相關AI研發者及應用者、教育家、政府官員，以至家長都會多加注視。我們要善用人工智能，充分發揮AI對人類生活及未來發展帶來的好處，但亦要慎防可能出現或已經出現了的壞影響，找出應對方法和適當的平衡點。