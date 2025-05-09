笑看天下：全盤通吃豈是貿易之道

中國外交部宣布，應瑞士政府邀請，國務院副總理何立峰於本月9日起訪問瑞士4日，期間與美國財政部長貝森特進行中美貿易高層會談。中方強調，這次會談是應美方的請求舉行。外交部發言人林劍表示，中方多次說過，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫，對中國都是行不通的。中方將堅定維護自身正當利益，維護國際公平正義。

有經濟學者表示，目前尚不清楚中美哪國擁有更有利的談判地位，雙方似乎都略微軟化立場以便開始對話，故談判選在中立地帶瑞士而非美國或中國境內進行；預料隨着談判進行，關稅可能回落至最初的「解放日」（4月2日）水平，約為60%，與特朗普競選時的計劃一樣。老朽則認為，美國必須拿出誠意，若然一味大喊十，像侵侵指每個國家都欺騙過美國，而中國是「頭號掠奪者的首要候選人」，貝森特又話「中國是不可靠的貿易夥伴」，以如此狂妄、自大的態度對待中美關稅問題，根本冇乜好傾！呢種諉過於人的行為，早在上世紀90年代，美國著名政治學者亨廷頓在其《文明衝突論》中，便直截了當地指出，美國的政治文化中有一個「找替罪羊」的習慣，出了事習慣於從外部找原因，而不是從內部進行反思。

亨廷頓的指斥可謂一針見血，而特朗普更是將之發揚光大。侵侵只看貿易逆差，不看資本「順差」，一口咬定誰對美國有貿易順差，誰就是剝削美國、佔美國便宜；美國不費吹灰之力就把別人的錢放進自己腰包，而其所佔的便宜他就不算了。

這是典型的全盤通吃心態：我的是我的，你的也是我的！如此霸凌，豈是貿易之道？如何服人？