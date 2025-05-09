自成一家：發展不足 旅客逼爆

剛過去的五一黃金周假期，來港旅客較去年錄得顯著升幅，但曾有大批內地客因為未能用二維碼過閘機而滯留在港鐵落馬洲站，為香港的接待能力敲響了警鐘。大部分評論都歸咎於港鐵的流動通訊網絡不足，依我看，應該更深一層去看，這是香港過去幾十年發展建設規模滯後內地所遺留下來的苦果。

相信港人每次北上過關都會有一種感覺，深圳河北岸是高樓林立的繁華都市，相反，南岸的香港多是荒山野嶺，恍如兩個世界。譬如，深圳現在的地鐵線路總長約600公里，今年年底將達634公里。與香港連接的羅湖、福田、蓮塘、深圳灣4個口岸都有地鐵站，即使是較少旅客使用的文錦渡口岸，距離深圳地鐵文錦站亦只有300米步程。反觀香港的鐵路網，只有約270公里，密度明顯低於深圳，而且只有羅湖和福田兩個口岸有港鐵，用的都是同一條鐵路──東鐵綫。深圳是一個四通八達的鐵路網，民眾一過來香港這邊，對接的卻是東鐵綫「華山一條路」，怎麼可能不逼爆？

此外，香港的景點集中在港島北和九龍半島南端，大部分旅客都是在這些地方活動。雖然近年有不少旅客喜歡來港行山，但香港行山徑的承載能力有限。而港人北上消費，逛商場或按摩休閒，地點遍布各區，大家一過關就各散東西。所以兩地旅客雙向奔赴，香港出現的擁堵遠比深圳嚴重。

港英當局在回歸前刻意不發展新界的大片土地，集中發展已經「割讓」的港島和九龍。如今香港回歸20多年，在邊境的建設進度仍然歎慢板，與深圳接壤的多個禁區仍未解禁。這種慢三拍的辦事方式，與內地只爭朝夕的速度根本不相稱，才是造成香港接待旅客承載力跟不上形勢的最大原因。