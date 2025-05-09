龍吟虎嘯：老於世故 愈說愈神

歐洲當然也感到了這股情緒，他們開始時還有些不解——咱們歐美是長期盟友呀，咱們西方世界乃政經一體、文化一體、宗教一體、種族一體呀，你特朗普和美國幹啥那麼討厭歐洲呀？直到特朗普政府開打關稅戰時，《華爾街日報》的社論引用美國一位歷史學家所說：「成為美國的敵人是危險的，但成為它的朋友則是致命的。」歐洲諸公才恍然大悟，歐洲作為美國的朋友，早被特朗普盯上了、恨上了。在特朗普眼裏，歐洲搞在一塊兒就是為了坑美國，對要坑美國的所謂「朋友」絕不能客氣，非嚴打不可。至於特朗普為甚麼認準了歐洲坑了美國，理據何在？他只是籠籠統統地說，北約和歐盟欺騙美國、利用美國、佔了美國大便宜。這理由其實很微弱，站不住腳，很過分！對此，歐洲很感委屈，曾經也想順應美國，能給山姆大叔多少利益就盡量給多少利益，讓特朗普消消氣，然而沒用。