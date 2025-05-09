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灣仔掃黃 拉3泰女6北姑
涉案3女子被帶走。
【本報訊】灣仔區警員聯同入境處人員，根據線報及經深入調查後，前日下午於區內展開代號「虎尾」的掃黃行動，突擊搜查軒尼詩道及駱克道多個樓上單位。
行動中，人員共拘捕3名泰國籍女子及6名內地女子，年齡介乎25至47歲，涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被扣留調查，稍後將交由入境處跟進。
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