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旺角反罪惡 機舖拘女通緝犯
【本報訊】旺角區執法部門前日在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。行動中，警員共巡查12個處所，包括夜總會、麻雀館、遊戲機中心及酒吧等，亦於花園街一遊戲機中心發現一名姓趙（55歲）本地女子為被通緝人士並將其拘捕。被捕人現正被扣留調查。
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