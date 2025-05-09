住所闢毒工場儲存倉 檢太空油原料值200萬

女子涉收酬派貨就逮 俗稱「太空油」的依托咪酯在毒品市場急速冒起，去年更進佔青少年最常吸食的毒品第3位，情況令人憂慮。執法部門前日在旺角掃蕩毒品，期間發現一名女子身懷含依托咪酯的電子煙，於是將她押回住所搜屋，再揭發單位被闢為毒品製造工場及儲存倉庫，內藏太空油煙彈、製毒原材料及小量霹靂可卡因，估計毒品市值高達200萬元。警員暫以3項罪名拘捕涉案女子，相關毒品來源及流向有待進一步調查。

執法部門根據線報及深入調查後，前日展開打擊毒品行動，期間於旺角白布街截查一名形迹可疑的女子，並在她身上檢獲一支電子煙及懷疑含有依托咪酯的電子煙。

警員其後搜查該名姓黃（36歲）女子的住所，再搜出約2,400粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、114支電子煙槍、17公斤懷疑製成依托咪酯的煙油、1.5公斤懷疑依托咪酯原材料、36克懷疑霹靂可卡因和大量製毒及毒品包裝工具，全部毒品總市值約200萬元。黃女涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「藏毒」被捕，現正被扣留調查。

有吸毒習慣 經介紹下犯罪 據了解，黃女有吸食毒品習慣，經介紹下協助販毒集團儲存毒品及派貨。其中太空油煙彈每粒售價約350元，如每次派貨約10至20粒，她可從中賺取千餘元。

政府禁毒處禁毒常務委員會在早前公布2024年藥物濫用及相關毒品統計數字，顯示去年被呈報的整體吸毒人數由前年的5,540人下降至5,068人，下跌9%。最常被吸食的3種毒品為海洛英、可卡因及俗稱「冰毒」的甲基安非他命。然而，去年21歲以下青少年被呈報吸毒人數由664人上升至720人，按年升8%，當中226人吸食「太空油」，佔整體約31.4%。在青少年群組中，最常被吸食的毒品依次為大麻、可卡因和「太空油」，其中「太空油」自去年上半年起成為此群組最常被吸食毒品中的第3位。

為加強「太空油」的管制，政府已將「太空油」主要成分依托咪酯及其三種類似物列為毒品。在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬元；在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，最高可被判監禁7年及罰款100萬元。