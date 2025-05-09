葵涌搗非法油站 檢2800公升柴油

【本報訊】昨日上午消防處人員於葵青區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於葵涌葵裕街搗破一個非法加油站，共檢獲約2,800公升柴油，市值超過7萬元。行動中，人員發現一部無牌油缸車及大批入油工具，並截查兩名男子，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。同時，處方已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

2男將被檢控 根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

此外，根據《危險品條例》，柴油的一般豁免量為500公升，汽油的一般豁免量則為25公升。任何人士如製造、儲存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。