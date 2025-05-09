吐公半日2車禍阻交通 往九龍一度全封

涉及7車共6傷 塞爆大埔區 吐露港公路在昨晨接連發生兩宗交通意外，其中一宗車禍當中，有中型貨車懷疑收掣不及，與3輛私家車及一輛輕型貨車「炒埋一碟」，造成6人受輕傷。與此同時，涉事車輛阻塞往九龍方向的路面全線，令交通大受影響，一度塞爆大埔。而在較早時分，公路近白石角位置有貨車與吊臂車碰撞，所幸無人受傷。

昨日上午約11時半，吐露港公路往九龍方向近大埔海景山莊對開有5車相撞，當中牽涉3輛私家車、一輛輕型貨車及一輛中型貨車，其中輕型貨車車斗被撞至變形，另有私家車司機一度被困，需由消防救出。

車龍延伸至粉嶺和合石 意外造成3名男司機（41至58歲）、一名女司機（39歲）及兩名女乘客受輕傷，他們分別報稱頸痛、頭和雙手擦損，事後清醒被送往沙田威爾斯親王醫院治理。初步調查相信，當時駛在最前方的兩輛私家車因應交通情況減慢車速，惟尾隨中型貨車懷疑收掣不及，引發5車連環相撞。受意外影響，上述路段一度全線封閉，車龍延伸至粉嶺和合石，期間大埔區內車輛無法疏導，交通癱瘓。

有駕駛人士在社交平台上載車Cam片段，當中攝下意外一刻的情況。影片所見，當時公路車流不算多，行車暢順，涉事中型貨車沿左二線駛至出事位置時，司機疑受路況影響突然扭右，但仍撞向前方一輛私家車，並將其推前殃及另一私家車。中型貨車之後橫越兩條行車線，再撞上一輛輕型貨車及一輛黑色私家車。該黑色私家車被推向路邊防撞欄，最終夾在中型貨車和防撞欄之間；輕型貨車則失控由右衝左，繼而與其中一輛捱撞私家車相撞。車禍後，各車分別橫亘在4條行車線，地面散落碎片，後方車輛只能慢駛繞過車禍現場。

而在昨晨約7時44分，公路同一方向近白石角天賦海灣對開亦發生另一宗車禍，涉及一輛貨車與一輛吊臂車相撞，其中貨車司機一度被困，及後能夠自行離開車廂，他與吊臂車司機均無大礙，經檢查後毋須送院。現場有部分行車線因車禍封閉，龍尾曾經接近元洲仔。