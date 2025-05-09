醫健：職場健康：開工成日企，預防下肢勞損要關注！

你有試過一整天站着，雙腳又痠又脹，連走路都覺得辛苦嗎？

對不少工作崗位來說，這可不是偶爾發生，而是每天的常態！像是收銀員、售貨員、客戶服務員和保安員等，經常需要長時間站立工作，久而久之容易引起肌肉疲勞、腳部壓力，甚至導致靜脈曲張或足底筋膜炎等下肢問題。

「預防勝於治療」，與其等到出現健康問題時才作補救，不如主動出擊，採取預防措施。

提供合適座椅

•如果工作性質是可以坐着進行，僱主須提供合適的座椅讓僱員可坐着工作。

•若工作環境不適合坐着或需在櫃台附近走動，僱主應在合理可行情況下於工作位置提供合適的椅子。

•若工作位置空間不足以放置座椅，僱主則應在附近提供椅子讓員工在情況許可時坐下。

•若在附近提供椅子也不可行，僱主應在員工休息區提供高度合適的椅子，讓僱員可在合適時段坐下稍事休息。

安排休息時間

•僱主應安排僱員在持續站立工作兩至3小時後，有10至15分鐘可坐下休息。

•對於有特別需要如懷孕的僱員，可因應需要增加坐下休息的時間。

•僱員在休息時，可進行適當的腳部伸展運動。

靈活調配工序

•僱主應就站立工作為僱員提供工作輪換安排，提醒僱員穿着合適的鞋，教導及鼓勵僱員做伸展運動。

•就不同工作性質及環境，僱主應提供腳踏設施、具吸震功能的地墊等措施保障員工健康。

外派僱員安排

•在其他工作地點，例如分銷商派員在商場內推廣貨品，僱主應為外派僱員提供椅子及安排坐下休息的時間。

•場地佔用人如商場管理層應協助有關安排，容許外派僱員在其工作位置擺放椅子作休息。

長時間站立工作的健康風險不容忽視，僱主僱員要多關注。有關站立工作的風險評估和建議，可參考勞工處的《站立工作和服務櫃檯設計指引》。

職業安全健康局

www.oshc.org.hk