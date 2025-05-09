八成受查機構用AI 私隱署籲訂應變計劃

【本報訊】人工智能（AI）應用日漸普及，愈來愈多機構於業務營運中使用人工智能。為確保人工智能安全，私隱專員公署於今年2月展開新一輪的循規審查，涉及60間本地機構。公署昨日表示，審查發現有80%機構會在日常營運中使用人工智能，較去年循規審查上升5%，當中有50%會透過人工智能系統收集或使用個人資料；而其中19間機構更會保留在人工智能系統中所收集的個人資料，並訂明個人資料的保留期限。公署認為，是次循規審查過程中未發現有違反《私隱條例》相關規定的情況。

公署表示，新一輪循規審查中有48間機構在日常營運中使用人工智能，當中42間機構，即約88%使用人工智能已超過一年；當中有26間機構，約54%使用3個或以上的人工智能系統，主要應用於客戶服務、市場營銷、行政支援、合規或風險管理及研發等領域。

當中一半會以AI收集個資 在收集個人資料的24間機構當中，有19間機構會保留在人工智能系統中所收集的個人資料，並已訂明個人資料的保留期限，在達致原來的收集目的後，刪除有關個人資料。在該24間機構當中，有22間機構已制訂資料外洩事故應變計劃應對突發事故，其中7間機構的應變計劃更涵蓋專門針對人工智能相關的資料外洩事故。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，是次循規審查結果顯示，大部分香港機構在業務營運中已經開始將人工智能應用於不同範疇，以提升日常營運效率、產品或服務質素。不過，鍾認為人工智能是把雙刃劍，雖能促進業務發展，但亦帶來不同程度的個人資料私隱及道德風險，建議機構需適時檢視、監察及評估人工智能系統對個人資料私隱的影響，確保遵從《私隱條例》的相關規定，並需制訂人工智能事故應變計劃，為員工提供適當培訓，以應對與人工智能相關的突發事故。