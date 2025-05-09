向8工人收賄助受僱 機場外勞工頭囚4.5月

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名香港國際機場二號客運大樓擴建工程外勞「工頭」，控告他向8名輸入勞工收賄以協助工人受僱。被告早前承認一項串謀使代理人接受利益罪，昨日在西九龍裁判法院被判入獄4個半月，並遭頒令須向金門歸還涉案的賄款3.51萬元。

36歲被告王振中，案發時為金門建築有限公司（金門）聘用的輸入外勞「工頭」。案情透露，金門是機場二號客運大樓擴建工程的主承建商。

須向金門歸還涉案賄款 由於建築業人手短缺，金門透過發展局「建造業輸入勞工計劃」為分判商聘用輸入勞工，合約訂明工人月薪為3.12萬元。被告案發時於二號客運大樓擴建工程項目帶領8名輸入勞工工作，其工作受一間分判商監督。

廉署發現被告於2024年4月至10月期間，與一名中間人串謀向該8名工人收取多筆賄款，以協助他們繼續受僱於金門。該名中間人向工人表示，他們只可享有月薪兩萬元，被告則代表該中間人收取工資差額。該8名工人因害怕失去工作而啞忍被告的不法行為。被告於案發期間，曾向其中一位工人收賄逾3.5萬元。

廉署發言人表示，為加強輸入勞工對香港反貪法例的認識，均於工人抵港8星期內為他們安排防貪教育講座，並會透過不同渠道持續發放相關訊息。案件編號：WKCC 1714/2025