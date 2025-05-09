擴建立會大樓 主體工程竣工

【本報訊】立法會綜合大樓擴建主體工程竣工，昨日舉行亮燈儀式。主席梁君彥致詞時表示，主體工程較預期早幾個月完成，立法會在三角區域加建10層，亦在高座區域加建4層，令議員和秘書處職員能在同一建築物內工作，亦美化工作環境，並增加訪客打卡點，提升到訪體驗。

歷時3年 採組裝合成法 梁君彥指工程是香港首個在原有公共建築物上，採用組裝合成法進行擴建的項目，歷時3年挑戰巨大，期間要確保立法會如常運作，又要克服地盤漏水，施工噪音，空氣污染等對議員和職員的影響。

在工程期間同時要支援在中信大廈臨時辦公室工作的45位議員，他指整項擴建工程是一個不斷解決問題，預防問題的過程，需要識變、應變、求變，主體工程安全穩妥完成，亦較原先計劃快數個月，令所有議員及秘書處的職員，可以提早而且史無前例在同在屋檐下工作，提升工作效率。

今屆立法會議席由70席增加至90席，立法會綜合大樓原有辦公室供不應求，大樓擴建工程在2022年7月開展，包括在立法樓大樓增建11樓至14樓作為議員新辦公室樓層，並在大樓面向立法會道一側的一樓三角形花園位置，向上擴建至10層樓高。議員樓層的新辦公室在去年11月已完成裝修工程，多名議員已搬回大樓辦公，搬遷開支總額約157萬元。

財務委員會在2021年9月通過立法會綜合大樓擴建計劃，涉款約11.7億元，然而建築署低估有關造價，擴建工程預計要追加33%，約3.9億元，令擴建工程總造價達15.6億元。