應對關稅戰 議員倡加強中港企業合作

【本報訊】在關稅戰下，政府亦指香港難以避免受影響。立法會昨通過有關應對關稅貿易戰的議員議案。多名議員狠批特朗普政府挑起關稅戰，有議員更形容是「殺敵八百、自損一千」的舉動 ，又建議政府與企業和商會加強溝通，深化經貿關係及增加與內地企業合作。

提出動議的議員馬逢國強調關稅戰沒有贏家，正正是「殺敵八百、自損一千」的舉動 ，美國一再提高中國商品進口關稅，就是強行要他的國民付出更高昂的價格去購買生活必須品，反問是否得到他的國民的認可或這樣做又如何體現美國式的民主呢？他呼籲各界人士響應支持政府凝聚團結社會各界，去迎抗美國的霸道欺凌。

為應對關稅貿易戰，身兼行會成員的議員陳克勤認為政府應可做多及做好一點，除了中資企業外，日本是在本港設立公司最多的國家，其次為東盟，關注當局有否計劃跟這些企業或相關商會加強溝通，做好中間人角色，深化經貿關係。

議員陳曼琪批評美國挑起關稅戰，指香港是國家唯一行使普通法的地區，可憑藉一國兩制及「普通法」的獨特優勢，助力國家完善涉外法治建設，加強與國際規則銜接、機制對接，營造國際一流營商環境，以國內國際雙循環格局吸引外資進入中國市場及幫助內地及香港企業「出海」。

港府擬向世貿申訴 紡織及製衣界議員陳祖恒指關稅戰無可避免對香港和紡織業界造成很大影響，而在前景不明朗、不穩定之下，「大家自然會袋住啲錢」，消費和投資力度會減低，對整體經濟影響可謂牽一髮動全身。他建議香港可從3方面強化國際窗口角色，包括香港要用好各行業「內聯外通」優勢，深化國內國際業界的區域合作和連繫，政府亦要更主動出擊吸引更多內地企業落戶香港。

商務及經濟發展局副局長陳百里形容美國對從不設關稅的香港，徵收所謂「對等關稅」，是完全違反常理脫離事實，亦凸顯美方為打壓對手而作出的野蠻行為，他強調政府已多次發聲明表示強烈不滿，敦促美方糾正錯誤行為，而政府已決定就事件向世貿組織提出申訴，目前正進行部署，按部推進相關工作，而政府會繼續積極開拓新興市場。