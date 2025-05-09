的士業斥被白牌車搞垮 今請願促即嚴打

指忍了11年經營難捱 75%車主陷資產負債 網約車衝擊的士業，的士業界早前一度傳出討論罷駛的激烈抗爭計劃，其後平息。近日矛盾再度升溫，繼「的士大王」鄭克和周二（6日）致函政府要求嚴打白牌車，揚言不排除採「進一步行動」後，智慧出行聯合商會主席周國強昨日預告，今早10時將聯同21個的士團體、共38名業界代表，到西九龍政府合署運輸署總部請願，要求當局立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車，業界代表亦指，他們忍了11年，結果75%車主陷入資產負債困境，如今「一個行業畀人侵蝕」，必須自救。政府回覆指，會於今年內就規管網約車平台、合規服務的車輛和司機的相關牌證要求等訂定立法建議。

周國強昨發出新聞稿，指香港的士業界面臨嚴峻挑戰，非法網約車及白牌車問題持續惡化，嚴重衝擊正規運輸行業的經營環境。業界代表指出，儘管政府將於今年6月提出修訂政策以打擊非法白牌車，但相關平台仍公然於法律灰色地帶運作，甚至有個別出租車公司在機場設立白牌車服務據點，進一步加劇行業不公。他又不滿警員執法不力。

周引述業界數據指，受非法白牌車影響，的士司機收入大幅下降，高達75%車主陷入資產負債困境，批評部分網約平台不僅默許白牌車司機營運，更涉嫌提供支援及包庇，嚴重破壞交通秩序，損害合法經營者的權益。因此，他將聯同21個的士團體、共38名業界代表，今早10時到海庭道西九龍政府合署運輸署總部請願，要求當局立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車，同時針對提供白牌車服務的平台及營運者加強執法力度，以維護本港交通運輸行業的可持續發展。

倘不獲回應 將公布次輪行動 周國強接受本報訪問指，38名業界代表將會拉橫額請願，若政府沒有行動，業界會即場公布下一步行動，包括下周發起簽名行動等。他續指，既然政府已表明網約白牌車載客取酬是非法行為，但卻沒有果斷立法，現在「一個行業畀人侵蝕」，的士業者不能再坐視不理，「直情玩完啦！」他強調，的士業現有幾萬個從業員，政府立法拖拉只會造成整個行業的損失。

周又稱，去年全年被拘捕的白牌車司機只有600多宗，質疑執法部門漠視問題，「佢哋如果『雷霆掃穴』，一日捉一百幾十個白牌車司機，佢哋點敢咁猖獗！」被問到會否發起罷駛行動，周表示要與行業討論，「唔好講罷唔罷駛，如果冇路行，（的士）不如唔好開……我都做到心寒，覺得自己入錯行。」

鄭克和周二已向港府發公開信，反映的士業界的絕望，他昨在電台節目指，自Uber白牌車在香港營運至今，「業界忍咗佢11年」；政府常說會改善問題、修改法例，業界亦已加大力度做的士車隊，但「Uber未走、高德又嚟」，滴滴出行又招攬白牌私家車加入，形容是一波未平一波又起，令整個行業震盪。鄭克和期望政府可公開規管白牌車的時間表，讓業界安心，否則年底立法會換屆只會一拖再拖。

政府：年內就規管訂立法建議 政府表示，運輸署近日已再次去信警告不同平台營運商，提供服務時務必遵從相關法例規定。同時，當局在全面考慮交通諮詢委員會轄下「提升個人化點對點交通服務工作小組」的報告及所收集到的意見和相關數據後，會於今年內就規管網約車平台、合規服務的車輛和司機的相關牌證要求等訂定立法建議。