南丫海難幸存者：以為海泰號會避開

海泰號

【本報訊】2012年10月1日南丫海難造成39人罹難，死因研訊昨日踏入第3日。死者家屬、「南丫Ⅳ」乘客趙炳全出庭作供。趙稱當日見到海泰號駛近時，以為對方會駛開，豈料海泰號一刻間已撞過來，未幾他及家人跌入海中。胞姊一直下落不明，直至翌日「南丫Ⅳ」被吊運上水面，才發現胞姊的屍體。作供期間，趙不禁哽咽。死因研訊主任則稱，要趙回憶並不容易，並代全港市民感謝他臨危不亂，幫忙拯救兩名不認識的人，稱「多謝你」。

死者趙少琼胞弟、「南丫Ⅳ」乘客趙炳全昨出庭作供。趙憶述，當日跟妻子、胞姊趙少琼等一行7人前往港燈發電廠參觀。他們在南丫島晚飯後登船，擬前往維港睇煙花。晚上8時許船隻開行不久，他見到海泰號在「南丫Ⅳ」左方，以不慢的船速駛近，兩船相距約200米。

趙稱，當時他心想「海面咁大，無理由會撞埋嚟」，海泰號應會避開。惟不足半分鐘，海泰號已經衝過來，他整個人「撞埋落張櫈」，手上的東西都跌在地上。碰撞後，「南丫Ⅳ」整艘船「擺一擺」、「起一起」，他心知不妙，欲尋救生圈，卻發現救生圈被上鎖。港燈職員及後報案及開鎖，向乘客派發救生圈。

指碰撞前南丫Ⅳ未減速轉向 趙憶述，起初不知道「南丫Ⅳ」正下沉，直至約3分鐘後，他接過救生圈，並把救生圈交給胞姊趙少琼。他看不到胞姊有沒有套上救生圈，隨即便因船身傾斜而跌落海。他懂游水，浮在水面，期間協助兩名在水面的男女，登上前來支援的「南丫Ⅱ」，他自己亦扶着「南丫Ⅱ」吊下的繩上船。

趙續稱，他在船上見到妻女等，心裏稍為安定，「奈何見唔到我家姐……」他一直等消息，惟無論是醫院抑或殮房，都杳無音信。至翌日「南丫Ⅳ」被吊離海面，結果發現船底多一具女屍，「嗰個就係我家姐」。趙稱，兩船碰撞前，「南丫Ⅳ」沒有減速或轉向。案件編號：CCDI 1075-1113/2012