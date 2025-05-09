假學歷讀港大判罰 28歲內地女囚240日

成績優異亂咁噏 官斥貫徹不誠實 涉嫌訛稱擁有美國哥倫比亞大學學位的28歲內地女子，涉嫌以假學歷報讀香港大學碩士課程，及管有虛假的港大證書。被告早前承認以欺騙手段取得服務及管有虛假文書共兩罪，昨於沙田裁判法院被署理主任裁判官鄭紀航判處監禁240日。鄭官批評被告不但偽造證書報讀港大，其後更進一步管有虛假畢業證書，聲稱畢業成績優異，貫徹她的不誠實行為。

28歲女被告李思萱，持雙程證來港，控罪書上未有報稱職業。她原被控以欺騙手段取得服務、管有虛假文書及為取得入境證而作出虛假陳述罪，她承認首兩罪，餘下控罪則獲撤銷。

收生不足 未礙他人入讀 裁判官早前關注，被告的行為有否令到他人失去入讀港大的機會，控方昨表示涉案課程案發時有95個學額，但共收生93人，屬收生不足，故被告的行為沒有影響他人入讀課程。

辯方求情指，案中無證據顯示，被告以涉案文件作非法用途，如非法逗留。辯方又形容本案對被告造成很大困擾，她現已知錯，望可輕判。裁判官最終以監禁300日作量刑起點，被告認罪獲減刑及兩罪部分刑期分期執行，最終判囚240天。

案情指港大於去年3月接獲「假學歷」投訴，指就讀該校文學碩士課程的被告懷疑涉案。執法部門調查後發現，被告在2021年報讀該課程時，自稱持有美國哥倫比亞大學學士學位，惟該大學表示被告沒有在該校完成課程。至2024年7月，港大中止被告的學籍。被告其後遭截獲，警誡下稱，她的學士學位來自中南財經政法大學武漢學院，並承認向中介支付38萬元人民幣，安排她來港讀書。中介先安排她上哥大為期數天的網上課程，不久告知她已從哥大「畢業」。

搜住所揭管有虛假證書 警員及後搜查被告的灣仔住所時，發現一張偽造證書，聲稱是港大於2024年6月向她頒發的畢業證書，等級為「優異」，但港大其後確認，被告的成績僅為「合格」。經檢驗及對比後，確定畢業證書是偽造的。案件編號：STCC 2805/2024