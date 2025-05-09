涉濫用公屋申覆核 判決前不收回單位

【本報訊】居於天水圍天慈邨的小提琴女導師，早前稱房委會因18次突擊家訪均無人在家及水電用量低等，裁定她濫用公屋，單方面終止租約，她不服並向高院提出司法覆核要求推翻房委會決定。案件昨於高院提訊，申請人要求法官頒布禁制令，禁止當局在本案訴訟期間收回單位。房委會則表示願意妥協，答應在本案有結果前不會收回單位。法官最終排期於7月16日審理司法覆核許可申請。

18次突擊家訪無人應門 申請人是鄧慧賢，擬答辯人是房委會及上訴委員會（房屋）。申請人昨並無律師代表並親自應訊。據報稱任職小提琴導師的申請人之入稟狀指，她自2023年遷入天水圍天慈邨慈心樓一個單位，房署自2024年5月至8月的周一至周六，在早上7時至晚上9時，18次突擊家訪其單位，但均無人應門。同年8月22日，申請人收到房署的信件，叫她聯絡房署善用公屋資源（專責隊伍）。

稱夜歸「淨係煲水瞓覺」 她致電解釋平日因工作關係及照顧家人而夜歸，回家後「淨係煲水瞓覺」。但她在10月收到終止租約通知書，她其後向房委會提出上訴，惟上訴委員會於2025年1月駁回其上訴。

申請人認為房署突擊家訪的時間不全面，因她除了應付工作，亦須照顧家人，不可能全天候留在單位。

她又解釋其單位的水電費偏低，是因單位水錶失靈，又指水務署亦確認此事，在2024年12月才完成維修，但房署誤用水錶紀錄作為證據。她又稱家中選用節能電器如感應燈，亦使用太陽能燈泡，沒有安裝電視機，又因在相關時間沒有在家煮食，故拔掉了雪櫃電源。她指房署未有進一步全面調查，是程序不妥和錯誤決定，而強行收回單位，則屬行政失當，故提出司法覆核。案件編號：HCAL 953/2025