巡邏懶理街道滴水 議員倡向前線問罪

樓宇滲漏垃圾屋 修例通過罰入肉 冷氣機滴水惹人厭，政府將加強規管。立法會昨日三讀通過《2024年公眾衞生及市政（修訂）條例草案》，8月17日生效。條例草案涵蓋公共衞生妨擾，例如樓宇滲水、漏水或垃圾屋等，進一步加強食環署的法定權力，並提高因違反相關規定而引致的罰則。多名議員關注前線人員的執法方式，又促請當局考慮設KPI（關鍵績效指標），認為食環署人員走到在街道上感覺到滴水時便應該主動去處理，若處理不善應予以懲處。

根據食環署紀錄，2024年就冷氣機滴水造成環境衞生妨擾，接獲的投訴個案宗數共有3.47萬宗，而發出「妨擾事故通知」數目則為6,636宗。其中接獲最多投訴的分區為東區，共接獲3,758宗；其次為油尖旺區及觀塘區，分別接獲3,663宗及2,738宗。

冷氣機滴水 東區最多投訴 批發及零售界議員邵家輝指食環署在18區都有巡邏隊，若屋苑內有冷氣機滴水，人員未能入內視察，就只有等待住戶投訴，但若人員走到在街道上感覺到滴水便應該主動去處理。至於如何跟進，他建議當局給予指引，例如巡視某地點後沒問題，但事後仍收到市民投訴，當局便應找當時巡邏有關地點的人員查問為何看不到，並要求該人員檢討，甚至乎會否作出懲處或影響對其晉升的機會，他強調一個問責制度令人員更加負責任，對漏水的問題及衞生環境相信有改善。

多名議員關注前線人員的執法方式。其中漁農界議員何俊賢表示，買肉及蔬菜的店舖成行成市，有部分人不守規矩，必須處理，修例的原意是處理極端事件，同時也要講情理法。

他又指政府在提高店舖阻街的罰款至6,000元外，亦要留意執法人員的處事態度，又舉例食環署掃蕩店舖阻街時，市民捱罰款自然不好受，容易發生口角，雙方都硬繃繃，故政府必須處理這種問題。

議員謝偉銓則關注樓宇滲水、冷氣機滴水及「垃圾屋」問題等，他指雖然問題看似不算大件事，但對於受影響居民來說，每日都被這些問題滋擾及困擾，認為政府有必要更加積極處理，減少怨氣，提升市民的幸福感。

環境及生態局局長謝展寰指條例草案通過後，會在下周五刊憲，隨後3個月、即8月17日生效，食環署會在此期間加強對前線人員的培訓和支援，以及更新執法指引。