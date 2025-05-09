澳門消息：處理海蝦刺傷手 6旬漢染創傷弧菌

【本報綜合報道】處理海鮮要小心！澳門一名65歲男子4月29日在家中處理海蝦時，不慎被刺傷右手尾指，翌日凌晨出現腫痛，及後腫痛擴展至右手掌及右前臂，他到醫院求診後，證實右上肢壞死性筋膜炎伴敗血性休克，須入院治療，並被轉入深切治療部。澳門衞生部門的實驗室檢測發現，其血液樣本證實為創傷弧菌。患者現時病情危重，需用呼吸機輔助呼吸，患者同住家人無相似病徵。澳門當局指，該名澳門居民有慢性病史。

港、澳兩地均不時發現創傷弧菌個案，衞生署數據顯示，2023年，本港曾發現13宗創傷弧菌引發壞死性筋膜炎的個案，當中4人死亡；去年亦錄得6宗個案，有兩人死亡。今年截至3月31日，暫未錄得任何個案。

香港去年錄6宗2死 創傷弧菌是一種自然存在於和暖海水的細菌，若傷口接觸有創傷弧菌的海水或進食受污染的海產，可引致感染。創傷弧菌引致的傷口感染可以是輕微，亦可能出現壞死性筋膜炎，表現包括傷口劇痛、紅腫及急速的組織壞死。壞死性筋膜炎患者可能需要截肢來挽救生命，約有20％至30％的患者會致命。

若進食受創傷弧菌污染的海產而感染，可引致腹瀉、嘔吐及腹痛，一般不會有嚴重後果；但感染者如有其他慢性疾病，尤其是肝病、糖尿病，便可能出現敗血症，病徵為發燒、發冷、血壓下降、皮膚出現水泡，嚴重者會引致死亡。