搖晃男嬰傷勢惡化 涉案伯娘或改控罪

【本報訊】一名4個月大男嬰疑因被猛烈搖晃、周一（5日）被送院後有抽搐現象，院方人員檢查後，發現男嬰腦出血及出現「搖晃嬰兒綜合症」，於瑪麗醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。院方報案後，警員調查揭發與男嬰同住的伯娘有嫌疑並將她拘捕，落案起訴一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件昨於東區裁判法院首度提堂。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至7月4日再提堂，以待進一步調查，期間被告需還押。據控方透露，男嬰於周三晚（7日）情況轉差，日後或因應情況，改控其他控罪。

還押至7‧4再提堂 代號ZG的被告（57歲、退休人士），報稱住址在壽臣山。被告被控於2025年5月5日在香港香港仔壽臣山某單位身為超過16歲而對一名4個月大的嬰兒，即男嬰X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該男嬰X，其方式相當可能導致該男嬰X受到不必要的苦楚。

據控方庭上透露，男嬰X的情況轉差，昨晚曾3次抽筋，不能正常呼吸，需使用呼吸機，日後或因應情況改控其他控罪。控方申請把案件押後至7月4日，等待作進一步調查，並索取男嬰X的醫療報告。被告沒有保釋申請，亦放棄8日的保釋覆核。案件編號：ESCC 1211/2025