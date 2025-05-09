港大研噴鼻式減活疫苗 應對季節性流感

【本報訊】香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院昨日公布，學院領導的研究團隊聯同免疫與感染研究中心（C2i），開發出兩種構建「噴鼻式」減活流感疫苗（LAIV）的疫苗平台，並從小鼠實驗中證實可以對抗常見及不斷變種的「季節性流感」以及「禽流感」。負責領導團隊、該學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文指，團隊期望日後可就技術進一步推展至臨床測試，亦希望將兩款平台的優勢結合，研發出更好的通用疫苗，惟目前難以預計何時才能於人體實際應用。

未知何時可應用人體 第一個平台是「a-1,3半乳糖基轉移酶」的減活疫苗。潘烈文解釋，該技術可將這種「轉移酶」的基因植入人類流感病毒的基因組，促使其表面出現「a-Gal」抗原，再由人體天然擁有的「a-Gal」抗體識別受感染細胞，以產生免疫反應。

另一個平台則為「密碼子使用偏好」的減活流感疫苗。公共衞生學院及免疫與感染研究中心錢永康指出，病毒及生物在合成蛋白質時使有不同偏好的「密碼子」（Codon）。在偏好的密碼子下，病毒生長速度會更快。研究團隊透過將人類流感病毒的密碼子，改為禽流感的密碼子，發現有助減低病毒的繁殖速度，亦可提供不同種類流感與禽流感的保護，且能夠因應接種者情況，調節病毒減活程度。

兩項研究在日內瓦國際發明展中奪得多個獎項，亦已獲得多項專利。潘烈文指出，接種該兩款疫苗的小鼠，在感染多種甲型流感及禽流感病毒的存活率達100%，且估計防護性可達一年以上，甚至可應付流感類型的轉變。他期望未來可進一步進行臨床試驗，並將技術應用於人體，甚至擴至其他呼吸道病毒防控方面。