新冠活躍創一年新高 錄31重症疫歿

【本報訊】新冠病毒繼續升溫！衞生署衞生防護中心昨日公布，上周的地區監測中，帶有新冠病毒的樣本比率及病毒含量，已經超過過去一年的最高水平，且於同期共錄得31宗新冠重症及死亡個案，較前一周升近一倍。而變異病毒株方面，中心指出，XDV在本地的流行率有上升趨勢，並已成為目前本港最流行的變異病毒株，佔所有經分析樣本的91.3%。

XDV成最流行變異病毒株 防護中心昨日發布新一期《新冠及流感速遞》。數據顯示，上周（4月27日至5月3日）期間，中心化驗所新增帶有新冠樣本有972個，較前一周增加134個，而本周首4日（4日至7日）期間，每日新增的新冠樣本介乎131個至199個。公共衞生化驗服務處上周收集8,467個樣本中，約有11.42%帶有新冠病毒，較前一周約微增10%。

爆發個案方面，中心上周錄得9宗學校及院舍新冠爆發個案，有52人受到影響，較前一周的11宗、影響66人少。不過，上周就有31宗新冠重症及死亡個案，較前一周的16宗升近一倍。

防護中心於上周地區監測中錄得的新冠病毒量為每公升69萬拷貝，超過過去52周的最高水平。而被驗出帶有新冠病毒的樣本中，變異病毒株XDV佔91.3%、KP.3佔8.2%。中心解釋，XDV是一種與JN.1相關的變異病毒株，未有資料顯示XDV會較JN.1和XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。