私人醫保研討會 商談業界策略角色

【本報訊】香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所，聯同亞太地區醫療系統強化網絡（ANHSS），日前合辦「亞太地區知識薈萃活動：私人醫療保險在實現醫療系統目標和促進全民健康的策略角色」研討會，逾140位來自8個國家及地區的政策制訂者、學術界代表等人士，共同探討私人醫療保險在推動亞太地區醫療系統進步的策略角色，並建立全面的交流平台。

逾140位代表參與 全民健康覆蓋指確保所有人都能在需要時獲得全面、優質的醫療服務，而不會陷入經濟困難。

中大醫學院醫療體系及政策研究所總監楊永強指私人醫療保險備受關注，因為它能夠運用私人融資以減輕公共醫療系統的負擔，提高醫療服務可及性，並透過預先支付和風險共擔，減少突如其來的自付醫療費用。

與會者就「全民健康覆蓋的原則」、「不同醫療系統設計如何應對共同挑戰」，以及「私人醫療保險如何作為可持續融資工具，以補充和補足現有的融資計劃」3大主題分享他們的專業知識和見解。