私醫診金7年飆5成 手術費平貴差距勁

議員促整合價格表須簡單易明 公營醫療服務明年加價，部分市民或會轉投私人醫療市場。但醫療界議員昨日公布一項私營醫療服務收費調查，發現私營醫療近年收費上漲，有近三成醫生的收費較一年前加了約5%至20%；過去7年的私人醫生收費升幅更有約20%至50%。調查亦發現多項私人醫生手術收費有參差，常見的腸胃內窺鏡，最貴的醫生收費較一般高近一倍。負責調查的議員林哲玄認為，外科手術種類不一，但亦希望政府規管私營醫療服務收費增加透明度時，採取更簡單易明的系統，以免市民在不了解其他醫生的收費情況勉強就醫。

普通科門診平均420蚊 林哲玄今年3月向全港私人執業的全職及兼職醫生發出逾1.6萬份問卷，收回共512份來自私人執業醫生的有效問卷。調查發現，與一年前比較，有29.6%受訪醫生表示收費較一年前上調，加幅介乎5%至20%，另有69.2%受訪私家醫生收費與一年前一樣。若與香港醫學會2018年進行的調查數據相比，今年私人醫生的收費升幅介乎兩成至五成，其中大型手術的外科醫生收費升幅約達43%、家庭醫學或普通科門診診金亦上調四成至平均420元，與政府明年加價後的急症室第3至5類病人收400元相若。

照胃鏡套餐盛惠13.7萬 調查亦指，外科醫生的手術套餐收費（包括巡房費）中，超大型手術，例如胸腔主動脈置換手術、胰頭癌切除等，收費中位數及第90個百分位數，分別為13.5萬元及24萬元。

而較多人需要的胃鏡及大腸鏡服務，若涉及進階治療，例如介入性胃鏡超聲波等，收費中位數與第90個百分位，分別為2.2萬元及3.9萬元，相差約七成；而該服務的套餐價收費差距更大，分別約為2.6萬元及13.7萬元，即最貴收費較平均收費高逾4倍。

林哲玄指出，近年醫生租用醫務所的租金雖未有大幅調整，但各種手術涉及不同醫療器材，醫療人員薪金亦有上調，上述情況或與收費上調有關。雖然自由市場中收費存在差異，但他亦指，收費差距愈大，所需的透明度也愈高。

林希望政府會將相關資料整合得簡單易明，例如在網站內按不同部位劃分，讓病人找到對應的醫療服務收費，並以例子列出健康及較高危病人的收費，讓市民求醫前大概了解收費，不用付完診金後才「硬食」。

他又提到，政府執行有關政策時需要小心，以防有部分市民因價格便宜，以為「唔做就傻仔」，而接受不必要的醫療服務。