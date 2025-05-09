少子化浩劫 綠茵幼園2分校7月結業

【本報訊】近來除了食肆結業外，學校亦相繼停辦。繼馬鞍山綠茵英文幼稚園/綠茵國際幼兒園在去年7月底停辦後，該校位於浪澄灣及東涌的分校，亦將營運至今年7月31日後停辦，校方向家長發出的信件解釋，停辦是與出生率持續下跌有關。教育局則指，截至本月初共有17所幼稚園將於本學年內停辦，另外有3所幼稚園正申請註冊。

迄17幼園本學年內停辦 該所將停辦的幼稚園設有幼兒班、幼稚園低班及高班，均有分上午班、下午班及全日班，半日學費每期5,100元，共有12期，即總學費為61,200元；全日班則每期7,200元，共有12期，即總學費為86,400元。

教育局指，已接獲浪澄灣及東涌分校的通知，兩校將由7月31日起停辦，會與校方保持緊密聯繫，提供適切支援。當局亦會為受影響的家長及學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料；又指區內有足夠的幼稚園學額及幼兒中心名額，供家長選擇。

當局又指，隨着學生人口下降，幼稚園數目自然會相應調整，鼓勵位處人口老化地區的幼稚園考慮搬遷，同時營辦多間幼稚園的團體可考慮整合所屬校舍。