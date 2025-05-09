一夜執笠 無糧海皇粥店 欠80人800萬血汗錢

薪酬 遣散費 代通知金 拋波勞處不負責任 本港疫後經濟復甦乏力，港人消費力疲弱及北上成風亦衝擊各行各業。開業33年的海皇粥店前晚突然向員工發信，宣布結束全部業務並終止僱傭合約，截至昨晚，勞工處已收到逾80名該公司員工求助，追討欠薪、遣散費等共約800多萬元款項，有員工斥公司揀在「出糧死線前」結業，十分無良。積金局亦確認，海皇未為約130名員工繳交今年1月至3月的強積金供款及附加費，及去年12月的附加費，涉款共約57萬元，同時已啟動程序入稟區院追討相關欠款。除員工被拖糧外，有供應商稱被海皇拖欠洗衣及供應食物費用，涉及至少10萬元。有議員認為，涉事粥店事前大幅縮減分店，結業應可預見，但該公司員工卻要申請破欠基金，斥公司行為不負責任，又指破欠基金並非企業的「提款機」。

海皇粥店創立於1992年，高峰期曾坐擁超過30間分店。自去年8月起，粥店先後結束元朗、上水、沙田等5間分店，至今年4月，全港只餘下7間門市。未料前晚忽然傳公司結束業務的消息。昨日所見，該公司灣仔分店拉閘閉門，店內漆黑一片，家具及餐具等擺放整齊，美孚分店同樣拉了閘，不過店外招牌仍通電。

未供MPF 積金局追57萬 一夜間失去飯碗的員工頓感徬徨，昨午陸續到勞工處求助。勞工處稱已收到逾80名員工求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為800多萬元，正積極跟進事件並已聯絡粥店管理層，敦促配合妥善處理受影響僱員的欠薪及其他僱員權益事宜。在美孚分店工作的劉小姐稱，前日店舖關門後，公司向每名員工發信表示將會結業，信中提到公司將會清盤，員工如需索償可向勞工處查詢，她批評公司叫員工向勞工處諮詢是推卸責任。於粥店工作約25年的葵芳分店經理韋女士稱，上月的薪金和之前補假的錢全部都未補，經計算後，被公司拖欠的長期服務金有約36萬元，其餘款項則約10萬元。

另外積金局確認，海皇未為約130名員工繳交今年1月至3月的強積金供款及附加費，及去年12月的附加費，涉款共約57萬元，同時已啟動程序入稟區院追討相關欠款。

政府前年起容許飲食業等低技術工種無上限輸入外勞，該粥店亦輸入外勞，有擔任侍應的外勞受事件牽連，她們指，去年5月到港，事前支付給中介3萬元勞務費，簽訂合約保證可在港工作兩年，並住在油麻地宿舍，現時面臨被迫遷。

牽連外勞 逼離員工宿舍 佛山外勞錢女士表示，前晚得知公司結業，昨日就被要求搬離員工宿舍，直言「太不合理」。外勞吳女士稱，因內地難找工作所以才到香港工作，坦言遇到結業情況屬不幸，欠薪加上代通知金等，約被拖欠3萬至4萬元。

貨款洗衣費 多月未找數 海皇粥店在火炭的辦公室和食物工場大門亦緊閉，沒有員工上班，有為該集團提供服務的洗衣店負責人稱，被拖欠8個月洗衣費，涉及兩萬多元。他上周五曾來過辦公室，當時內裏有人，見員工把一箱箱貨搬出來，好像預備「走佬」。另有叉燒供應商負責人表示，上月仍然有繼續供應叉燒，粥店已拖欠數個月貨款，初步估計至少10萬元。

飲食業職工總秘書長黃必文表示，迄今收到近100名工友求助，預料欠款共約300萬元，實際數字可能更多。

議員郭偉强批評粥店沒有提早一個月通知員工，突然宣布結業是不負責任，又認為隨着粥店大幅縮減分店，應可預見結業，但要求員工申請破欠基金以追討欠薪、代通知金等，實為不負責任的行為。