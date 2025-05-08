龍七公：博士培養注水 醫學聖地蒙塵

近日，中國醫學教育的最高學府協和醫學院，深陷輿論風暴。該院的臨床醫學博士董襲瑩的桃色新聞，牽出了「4+4」培養模式，被質疑淪為特權工具。與此同時，山東大學齊魯醫院護士霍文靜的論文裏出現「男性患子宮肌瘤」的內容，暴露了嚴重的學術不端。而在去年，中南大學湘雅二醫院劉翔峰為牟取額外費用，誇大患者病情，虛構患者病徵，給本不需要動手術的患者實施手術，致多人傷殘，被判處有期徒刑17年。

在中國，有「北協和、南湘雅、東齊魯、西華西」之稱，這是中國近現代醫學教育的四大百年老店，代表着中國醫學的最高水平，以及嚴謹治學的精神與懸壺濟世的信仰。而今諸多醜聞，嚴重損害其形象和公信力。就以齊魯醫院的論文來說，煞有介事地將男性患者作為子宮肌瘤研究對象，如此違背常識，令人啼笑皆非，居然堂而皇之刊登在醫學刊物上，從護士本人，到醫療機構，再到出版單位，集體失守，怎能不讓大眾寒心？

小病大治 以藥養醫 醫學是一門高度依賴專業素養與道德操守的學科，若學生因關係而非能力進入頂級學府，未來的醫療質量堪憂。若其入門門檻被權勢把持，意味着普通家庭的孩子失去向上流動的機會，加劇社會階層固化與對立。而在湘雅劉翔峰案件中，把手術室變為創收車間，把患者當作搖錢樹，而完全無視病人的身體健康，其行徑之惡劣，手段之殘忍冷血，令人毛骨悚然。「小病大治」、「以藥養醫」成為相當普遍的潛規則，耗材回扣、手術提成成為公開秘密。劉翔峰不是偶然的個體墮落，而是制度缺陷孕育的惡果。

在「唯學歷」、「唯論文」的評價考核體系下，不少醫務工作者成為數據流水線上的操作工，救死扶傷還不如論文製造重要。學術期刊成為明碼標價的生意場。中國醫學論文撤稿量連續多年位居全球前列，這種系統性失範，嚴重消解了中國醫學科研的誠信，白衣天使的光環沾染銅臭與謊言。

百年老店接連爆出學術醜聞與醫療腐敗，醫學殿堂的光環相繼蒙塵，其衝擊波遠超個體事件範疇。公眾的憤怒不僅源於對具體醫者的失望，更是對制度性保障失效的恐慌。這種信任危機還在形成惡性循環。醫患糾紛激增，甚至演變為極端化的暴力傷醫事件，進一步加劇醫患之間的相互不信任。

普羅大眾不禁要問：還有多少「霍文靜」在論文造假？還有多少「劉翔峰」在操刀手術？還有多少「董襲瑩」在通過快捷通道成為醫學「奇才」？還有多少生命在為利益買單？醫學不僅是科學，更是守護人性尊嚴的防線，其崇高性正在於對生命的敬畏。當學術誠信與職業操守的支柱動搖，再輝煌的醫學殿堂也會轟然垮塌。對於問題的治理，不能止於道德自覺，而必須有可操作的制度約束，建立更加公開透明的監管，和更科學的監督評價體系。