撥亂反正：電影關稅又玩殘自己

特朗普又再重蹈覆轍，玩殘自己和美國的企業。日前他不知又聽信了哪位低智下屬的讒言，突然宣布對進口美國的外國電影加徵100%關稅，以對抗外國政府對自家製作電影的補貼，挽救他直言正步向死亡的荷里活電影業。但短短一日半之後他就反口，聲稱這純屬一個提議，會在敲定細節後再決定是否和如何徵收。

特朗普極速褪軚，原因之一是他及其幕僚可能都未想得通，可如何有效地向外國電影徵稅。如果是針對零售層面，即是觀眾看外國電影須支付較貴的門票，首先死掉的是現已苟延殘喘的美國電影院，會因整體票房減少而加快結業裁員，繼而令銷售網絡萎縮，最後連荷里活電影也受影響。如改向批發層面徵稅，發行商更會因無利可圖而停買外國電影，對電影院的影響就更甚。

其次是如何界定外國電影，是以電影公司的註冊地和資金來源劃分？還是計製作人員的國籍和比例，例如有超過一半演員為美國人便屬本地製作？演員的戲份又怎樣計？是否男女主角一定要是美國人？又或者以拍攝場地區分，美國電影今後不得到外國取景？這樣許多美國大片，例如《職業特攻隊》系列就真的不會再有續集了。也可考慮以AI虛擬外國場景取代，但如此一來，就不如連演員也換成AI，同樣會加速美國電影人的失業和衰落。

更重要的是，有別於其他商品，美國電影業至今仍對其他國家存在貿易順差，即是出口收益高於進口。荷里活電影業近年的沒落，原因甚多，但數字上並非因為美國本土多進口了外國電影，而是因為其他國家減少購入及觀看美國電影。特朗普若真的對外國電影大加關稅，其他國家例如中國，便有大條道理全面禁制進口美國電影，使荷里活即時死亡！